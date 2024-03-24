علي جمعة يوضح حكم تسجيل المكالمات لإثبات الحق.. هل يعتبر تجسسا؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور، جاء مضمونه هل يعد تسجيل المكالمات بهدف رد حقوق الناس نوعا من التجسس؟

حكم تسجيل المكالمات قضائيا

وخلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، قال جمعة إن القانون ينص على أن يكون التسجيل مؤيدا من الجهات القضائية، وبعض أنواع التسجيل تقبل عند القاضي، والبعض الآخر منها لا يُقبل كما يعتبره القاضي تعدي.

استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ

ونصح جمعة الجميع بعدم اعتداء بعضهم على بعض بهذه الكيفية، متابعا: «المصيبة الآن تكمن في إمكانيات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن يقول ما لم تقل، وأنت لم تنطق بهذا ولا تعرفه عبر برامج وهذا من خوارم المروءة».