امتحانات الميدتيرم 2024.. استعدادات مكثفة واختبارات إلكترونية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداد الكليات المتخلفة لامتحانات الميدتيرم 2024 للفصل الدراسي الثاني، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنها ستكون إلكترونية وعلى ما تم دراسته منذ انطلاق أعمال الترم.

امتحانات الميدتيرم 2024

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إن امتحانات الميدتيرم 2024 للفصل الدراسي الثاني ستنطلق خلال أيام قليلة بالكليات وفقا للجدول الدراسية التي تعلنها الأقسام المختلفة، لافتا إلى أنها ستكون إلكترونية وعلى ما تم دراسته منذ انطلاق الترم الثاني، منوها بأن الاستعدادت لها تجري على قدم وساق.

أعمال التقويم للطلاب

ومن جهته، قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن العمل بمختلف الكليات يسير على قدم وساق استعدادا لامتحانات الميدتيرم 2024 للفصل الدراسي الثاني، منوها بأنها جزء رئيسي من أعمال التقويم للطلاب خلال الترم، مؤكدا أنها ستجري خلال أيام، وبالنسبة لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري فإنها ستجري خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن امتحانات الميدتيرم 2024 ستجري إلكترونية بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.