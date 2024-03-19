موعد وجدول امتحانات «الميدتيرم» في جامعة بنها الأهلية.. تنطلق 21 مارس

أعلنت جامعة بنها الأهلية بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «Midterm» للعام الأكاديمي 2023-2024 يوم الخميس المقبل 21 مارس 2024 الجاري، بكليتي الهندسة والعلاج الطبيعي، على أن تنطلق يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 الجاري، بكليات علوم الحاسب وطب الأسنان والاقتصاد وإدارة الأعمال.

جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي

وأعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، إعداد الجداول لكافة الفرق الدراسية والكليات حيث يمكن الحصول والاطلاع عليها علي الرابط من هنا.

استعدادات امتحانات منتصف الفصل الدراسي ببنها الأهلية

وأعرب رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور عن أمنيات قيادات الحامعة لجميع طلابها بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أنه وجه بالالتزام بالجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس جامعة بنها.

وأشار إلى أن الإمتحانات جميعها من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب مع تقديم الدعم الكامل والمستمر، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.