التعذيب بالموسيقى والزغزغة.. أشكال تعذيب غريبة يوضحها «بودكاست الوطن»

كشفت ندى نور، مُقدمة برنامج «مش من هنا» على «بودكاست الوطن»، أشكالا وأنواعا غريبة وغير مألوفة للعقاب والتعذيب انتشرت في بعض الدول على مستوى أنحاء العالم.

التعذيب بالموسيقى

وقالت إنّ التعذيب بالموسيقى من أغرب أنواع التعذيب، مشيرة إلى أنّه انتشر بشكل كبير في أمريكا، وهناك أبحاث عدة أثبتت أن سماع أصوات عالية، تؤثر على كيمياء المخ، وخاصة لو تم سماعها بشكل متواصل كالموسيقى الصاخبة التي تصل بالأمر إلى حد الجنون.

التعذيب بقطرات الماء

وتابعت بأنّ التعذيب بقطرات الماء كان منتشر في دولة الصين، مواصلة: « الماية بتتحط فوق دماغ المُذنب ومع استمرار التنقيط بيحصل ثقب في الرأس، مثل تعذيب الفنانة نادية الجندي في فيلم مهمة في تل أبيب».

التعذيب بـ«الزغزغة»

وأضافت أنّ التعذيب بـ«الزغزغة»، انتشر في العصور الوسطى في دولة الصين وكانت تُستخدم ايضا في روما، من خلال إحضار ماعز للسجين وتستمر في «زغزغة» قدميه، حتى يموت من الضحك، لافتة إلى أنّ هناك تعذيبا آخر في روما: «لو قتل المجرم أي فرد في عائلته، يُوضع في كيس من الجلد ومعه حيوانات مفترسة».

التعذيب الأبيض

واستكملت: «التعذيب الأبيض في إيران عبارة عن زنزانة كل شئ بها لونه أبيض، السجين ولبسه وأكله حتى الحراس لابسين أبيض على مدار 24 ساعة وبالتالي المسجون يتعرض لحالة انهيار كامل حتى يرى خيالات وتصل إلى الموت».