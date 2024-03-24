هدى رشوان تقدم في «بودكاست الوطن» أنواع الصداقات بكل شلة.. «اعرف أهم واحد فيهم»

تحدّثت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، في حلقة جديدة من برنامج «ستايل بوك» على «بودكاست الوطن» على أنواع الصداقات في كل شلة وكيفية التعامل مع كل نوع منهم.

وأوضحت أن الصديق الرئيسي يكون في الغالب تعرفه منذ أيام المدرسة، وأحيانا من فترة الحضانة أو موجود منذ سنوات طويلة في العمل، ويكون هذا الصديق أهم واحد في حياتك وتلجأ له في أي قرار مشكلة أو فرحة، وتستشيره في أي شيء.

هدى رشوان تكشف أنواع الشخصيات في الشلة

وأشارت إلى أن الشخص الثاني في الشلة هو الشخص «الأكيل»، التي تتلخص حياته في كلمتين «أنا جعان.. وهناكل فين»، وهذا الشخص دائما ما يكون ما بين شكلين إما سمين ودمه خفيف أو الصديق الذي يثبت مقولة « life is unfair»، يأكل كثيرا ولكن لا نعرف أين يذهب ولا يظهر عليه.

ولفتت هدى رشوان إلى أن الشخصية الثالثة في الشلة يكون «حامي الحمى» ويتقمص دور الأب والأم، حيث يخاف عليك ويحمل همك ويعطيك طوال الوقت نصائح ويدافع عنك أمام الناس، ويتحول لـ «بودي جارد»، وهذه الشخصية مهمة جدا في حياتك وتكون الناصح النصوح لك.

وأشارت إلى أن الشخص «الأوفر» شخصية موجودة في كل شلة، صوته مرتفع ويتحدث بمبالغة شديدة، وكل الموجودين في المكان ينظرون له باستغراب بسبب صوته المرتفع والمبالغة في أداءه.