خالد منتصر يكشف سمات التفكير العلمي في بودكاست الوطن «اشتباك»

في حلقة إذاعية جديدة من راديو الوطن، يقدم الدكتور خالد منتصر ببرنامجه الإذاعي «اشتباك» عبر «بودكاست الوطن»، بعنوان «عقبات في طريق التفكير العلمي».

وقال الدكتور خالد منتصر: «نكمل آخر سمات التفكير العلمي، وبنقول إننا بنعتمد فيها على فلاسفة كثيرين كتبوا فى العلم ومنهم فيلسوفنا الكبير الراحل دكتور فؤاد زكريا، وخامس صفة من صفات التفكير العلمي هي الدقة والتجريد».

لغة الرياضيات

وأضاف قائلًا: «ببساطة الفرق ما بين مرحلة ما قبل العلم ومرحلة العلم هي استخدام لغة الرياضيات، الرياضيات ليست بالشيء البسيط، فلغة الرياضيات هي ما صنعت الدقة العلمية، زمان كان بيتقال لفظ حار وبارد، ثقيل وخفيف، لكن فكرة أننا نقول درجة الحرارة في منطقة ما أمر مختلف، ونقطة الغليان ونقطة التجمد، وبالتالي نستخدم الأرقام الرياضية في زيادة دقة العلم، وكلما اقترب العلم من حافة الترجمة الرياضية والرقمية والإحصائية يبقى إحنا دخلنا من باب العلم الحديث».

وتابع: «التجريد أيضًا صفة من الرياضيات، فليس كل العلم مصطلحات، أوقات تكون رموزًا، وأوقات أخرى تكون أشكال في مدار بيضاوي في خط الاستواء، لا نراه بأعيننا، هو رمز لشيء فوقه يكون شيء وتحته شيء آخر».