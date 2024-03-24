مواعيد عمل المطاعم السياحية بعيد الفطر 2024

أكد محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال إجازة عيد الفطر 2024 تكون من 6 صباحا وحتى 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتي الدليفري والتيك أواي على مدار الـ24 ساعة.

مواعيد عمل مسارح المنوعات

وأضاف لـ«الوطن» أن مواعيد عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو خلال عيد الفطر 2024 ستكون من 6 مساء إلى 6 من صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن تلك المواعيد ستكون جيدة جدا لشريحة السياح التي تهوى السهر خلال تواجدها بالمقصد السياحي المصري.

إجراء عمليات الصيانة والتطوير

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن غالبية المطاعم السياحية ومسارح المنوعات وصالات الديسكو استغلت شهر رمضان الكريم في إجراء عمليات الصيانة والتطوير، وذلك استعدادا لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك، موضحا أن نسب الإشغال بتلك المنشآت خلال عيد الفطر تصل إلى نحو 100%.