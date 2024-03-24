خبير تربوي يوضح حقيقة تعطيل الدراسة عقب عيد الفطر.. تفعيل «الحضور والغياب»

كشف مجدي حمزة، الخبير التربوي، حقيقة توقّف الدراسة بعد عيد الفطر 2024 المبارك؛ استعدادا لإجراء الامتحانات الختامية للعام الدراسي الجاري، شارحًا أنّ الدراسة مستمرة بعد عيد الفطر 2024، والجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني كما هو دون تغيير.

وزارة التربية والتعليم مستمرة في تفعيل الغياب والحضور

وقال الخبير التربوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تفعيل الغياب والحضور لإعطاء كل طالب حقه دون تمييز، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات الشهرية ستكون في موعدها أيضًا.

المناهج موزعة على شهور الفصل الدراسي الثاني

ولفت الخبير التربوي إلى أنّ المناهج موزعة على شهور الفصل الدراسي الثاني لكنها تكون مكثفة قليلا، بسبب إقبال شهر رمضان وعيد الفطر، نافيًا أن يكون هناك حشوا في جميع المناهج.

بعض المعلمين يضعون أسئلة من جزء القراءة في الامتحانات

وأردف الخبير التربوي وزارة التعليم تضع بعض أجزاء الدراسة في نظام القراءة فقط وعدم الإدراج في الامتحانات، مختتمًا: «بعض المعلمين يضعون أسئلة من جزء القراءة في الامتحانات، نكاية وعند في الطلبة بسبب إثبات رؤيتهم للدروس الخصوصية، ويجب تحويل أي معلم للتحقيق ومعاقبته حال وضع سؤال خارج المنهج المقرر».