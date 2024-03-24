عمرو الليثي يلتقي عمال «سكن لكل المصريين» ويهدي أحدهم مبلغا ماليا

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، عددًا من العاملين في مشروع «سكن لكل المصريين» إسكان متوسط الدخل في حدائق العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليدخل الفرحة والسعادة عليهم خلال فترة عملهم في نهار شهر رمضان، وقال: «مبسوط إني موجود معاكم في نهار رمضان.. ومش عايز أعطلكم عن الشغل».

مشروع «سكن لكل المصريين»

وأكد أحد العاملين في مشروع «سكن لكل المصريين»، أن هذه الوحدات السكنية هي إسكان متوسط الدخل في حدائق العاصمة، وهو عبارة عن عمارات سكنية، تحتوي كل عمارة على 24 شقة.

ووجه جميع العاملين في المشروع رسائل لأسرهم وأبنائهم بالتهاني لحلول شهر رمضان الكريم، والتقى الإعلامي عمرو الليثي، مع العاملين وتعرف على وظيفة كل منهم، وكان أغلب العاملين من محافظات مختلفة.

وطرح على العاملين «فزورة»، وكانت الإجابات سريعة ودقيقة من جميع العاملين في المشروع، وجاء السؤال الأول «من الممثل الذي كان يجسد شخصية فطوطة؟»، وكانت الإجابة «سمير غانم»، ليقدم بعدها هدية إلى أحد العمال، عبارة عن مبلغ مالي.