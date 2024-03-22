واحد من الناس.. عمرو الليثي يلتقي عمال أحد الأندية في أكتوبر ويهديهم جوائز مالية

طرح الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس على فضائية الحياة، أسئلة على المواطنين داخل أحد الأندية بأكتوبر مقابل الحصول على جائزة مالية في حالة الإجابة على السؤال المطروح.

التقى الإعلامي عمرو الليثي أثناء جولته مع العاملين بأحد النوادي الموجودة في منطقة 6 أكتوبر، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم لديهم أولاد وأحفاد ويأتون من مناطق بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال، وعبروا عن سعادتهم للعمل في النادي.

وخلال الحلقة وجّه «الليثي» سؤالا لأحد المواطنين جاء فيه: «مسلسل حق عرب الذي يعرض في رمضان بطولة من؟»، ليجيب: «الفنان أحمد العوضي»، ليرد عليه قائلا: «ألف مبروك كسبت معانا مبلغ مالي».

ووجه «الليثي» سؤالا آخر: «اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر من أي القرى ومحافظة إيه؟ ليجيب أحد العمال: «من قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية» ليرد عليه الإعلامي عمرو الليثي قائلا: «دا أنت شاطر بقى ومتابع محمد صلاح ألف مبروك كسبت معانا مبلغ مالي 2000 جنيه».