«وقليل من عبادي الشكور».. شيخ الأزهر يشرح معنى الآية

تحدث الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن «العبد الشكور»، قائلا: «الله قال في كتابه العزيز وقليل من عبادي الشكور، لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر النعمة، ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته».

وأضاف الطيب، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس»: «يصعب جدا من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله».

وتابع الإمام الأكبر: «لذلك، كان النبي يتبع كل تصرف بشكر الله والدعاء لله والحمد له والثناء عليه سبحانه وتعالى عز وجل، فإذا لبس قال الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ثم يعمد إلى ثوبه القديم ويتصدق به، وقليلون هم من يعيشون على هذا النمط، والناس يشكرون حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم أو يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم».