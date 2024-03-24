تراجع جديد بأسعار 8 سلع أساسية بمعارض أهلا رمضان بالمنوفية.. تخفيضات كبرى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان خلال الآونة الأخيرة، تخفيفا على كاهل المواطنين عقب حلول شهر رمضان المبارك.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وقال أسامة عزالدين وكيل مديرية التموين بالمنوفية في تصريحات لـ «الوطن»، إن هناك تراجعا في بعض السلع الغذائية خلال الأيام الماضية مثل الزيت والأرز والمكرونة، ومن المتوقع استمرار انخفاض الأسعار في باقي المنتجات التي يعتمد عليها المواطن، مؤكدا أن هناك رقابة بصفة دورية على المعارض لمتابعة التزام الأسعار.

وأشار محمود عوض أحد البائعين والمشاركين في المبادرة، إلى انخفاض بعض السلع الأساسية بنسبة كبيرة عن الماضي، الأمر الذي أدى إلى توافد وإقبال المواطنين على الشراء لسد احتياجاتهم المنزلية خلال شهر رمضان الكريم.

تراجع أسعار السلع الغذائية

- الزيت اللتر 55 جنيها.

- كيلو الأرز بلدي 28 جنيها

- كيلو المكرونة 28 جنيها

- أكياس المكرونة تتراوح بين 11 : 14 جنيها

- كيلو السكر 27 جنيها

- ربع كيلو الجبنة 20 جنيها

- نصف كيلو اللبن 16 جنيها

- الفول المعبأ يتراوح بين 15 : 25 جنيها