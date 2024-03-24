أسعار السلع الغذائية بتخفيضات 50% في معرض «خير مزارعنا» لآخر رمضان

يستمر معرض «خير مزارعنا لأهالينا» الذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في الحد من الغلاء ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وحسب وزارة الزراعة، يشهد المعرض المقام بموقع الزراعات المحمية بالدقي وأجنحته، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية المقدمة بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الموازية بنحو من 20% إلى 50%‎.

أسعار السلع الغذائية

وتستمر الوزارة في ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بالمعرض كالتالي:

-كيلو السكر 27 جنيها

- كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها

-كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها

- ⁠سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات

- ⁠سعر كيلو الجزر 5 جنيهات

- ⁠سعر كيلو البصل 10 جنيهات

- ⁠سعر كيلو الخيار 10جنيهات

- ⁠سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات

- ⁠سعر كيلو اللبن السائب 25 جنيها

- ⁠سعر عدد 2 فرخة مبردة 190 جنيها

- ⁠سعر كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

- ⁠سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 300 جنيه

- ⁠سعر كيلو الكبدة البلدي 300 جنيه

- ⁠أسعار الأسماك البلطي بالكيلو:

- درجة أولى 70 جنيها

- ⁠درجة ثانية 60 جنيها

- ⁠درجة ثالثة 50 جنيها

- ⁠البوري 150 جنيها

فضلا عن ⁠تخفيضات تصل إلى 50‎‎% لجميع أنواع التمور، وتخفيضات تصل لـ 30‎‎% على جميع منتجات الزيوت.