3 سيناريوهات متوقعة لتعامل مصطفى شعبان مع نسيبه في المعلم.. هل يبيع منزله؟

أحداث كثيرة درامية شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، دارت حول خيبة الأمل التي سيطرت على المعلم وباقي أحبائه من معلمين السوق، ومنهم المعلم بشر والمعلم طرزان والمعلم ملاك؛ بعدما سرق رجال الجنتل تاجر المخدرات السمك من المعلم في أثناء عودته من السويس.

خيبة أمل كبيرة للمعلم وأحبابه

ولم تؤدِ سرقة السمك من المعلم إلى عدم تمكنه من تسديد ديون المعلم بشر وإبعاد أيادي المعلم شداد والجنتل عن محله فقط، بل أصبح المعلم أيضًا مديونًا للمعلم بشر ولباقي تجار السمك الذين أخذ منهم مبالغ مالية مقابل جلب السمك من السويس؛ ونتيجة لذلك عاش المعلم، وهو الفنان مصطفى شعبان أوقاتًا حزينة، تطلبت الوقوف بجانبه ومساعدته، وهو ما اعتبره نسيبه دياب فرصة للسيطرة على المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته، والذي اشتراه والده قبل سنوات طويلة بمال المعلم حامد والد المعلم.

وكانت خطة دياب للسيطرة على المنزل هي أن أحضر مبلغ 100 ألف جنيه وذهب بها إلى المعلم في منزله مرتديًا ثوب الشهامة والجدعنة وأنه لا يرضيه أن يبقى صديقه وحبيبه المعلم على هذا الحال دون أن يمد له يد المساعدة والعون، وعلى الرغم من اقتناع كل من حوله بهذا القناع الكاذب، إلا أن الشك ظل يساور قلب المعلم حتى تأكدت ظنونه حينما رأى دياب يُخرج من جيبه عقد بيع المنزل ويطلب منه التوقيع عليه، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ويبقى للجمهور رسم السيناريوهات المتوقعة لرد فعل المعلم تجاه خطة دياب الماكرة واستغلاله للظروف بشكل سيء.

3 سيناريوهات لتعامل مصطفى شعبان مع دياب

وبينما يترقب الجمهور بدء الحلقة 14 من مسلسل المعلم لمعرفة رد فعل مصطفى شعبان تجاه نسيبه دياب، فإن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لردة فعله، الأول هو اضطرار المعلم للتوقيع على عقد بيع المنزل حتى يسدد ديونه ويخرج من أزمته الأخيرة، ويتمكن من البدء في تجارة السمك مرة أخرى، والسيناريو الثاني هو توقيع المعلم على عقد بيع المنزل ولكن بيعه لشقيقته زوجة دياب وليس لدياب نفسه، ويتمثل السيناريو الثالث المتوقع لرد فعل المعلم تجاه دياب هو عدم خضوعه لضغط دياب، بل تمزيق عقد بيع المنزل وطرده.

أحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في دراما رمضان 2024، حول تاجر السمك حامد، والذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، ويعيش حياة هادئة مع أسرته وعائلته، ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب بعد دخوله في العديد من الصراعات مع كبار تجار السوق ويحاول استعادة حقه ووضعه في السوق.

ويُعرض مسلسل المعلم يوميًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع.