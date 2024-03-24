5 نصائح للتعامل مع الزوج الخائن بعد غضب انتصار في مسلسل المعلم

تصاعدت أحداث مسلسل المعلم في الحلقة 13، بذهاب دياب زوج شقيقة المعلم وإعطائه 100 ألف جنيه حتى يسد الدين للمعلم بشر مقابل التوقيع على عقد بيع البيت الذي يعيش فيه الفنان مصطفى شعبان، كما اشتعلت الفنانة انتصار (فوز) من الغضب عندما علمت بحب زوجها الفنان طارق النهري لأخرى (جيهان قمري) وقراره من الزواج منها.

ومن واقع الصدمة التي مرت بها انتصار في مسلسل المعلم، بعد علمها بخيانة زوجها وحبه لأخرى، قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي الصحة النفسية والأسرية أنّ الخيانة من أصعب الأمور التي تمر بها المرأة، ولكن ينبغي عليها في حال علمت بخيانة زوجها وحبه لأخرى التحكم في انفعالاتها وتُفكر بروية قبل اتخاذ أي قرار متهور.

وأشارت عبد الرحمن في حديثها لـ«الوطن» إلى 5 طرق للتعامل مع الرجل الخائن، كالتالي:

تفريغ طاقة الغضب

لابد أن تتخلص المرأة من الطاقة السلبية والشعور القاسي الذي تشعر به مجرد معرفتها بخيانة زوجها، وذلك من خلال الاستعانة بأحد اصدقائها أو أقاربها الموثوق بهم وإفراغ الغضب من خلال الحديث معهم عن كل مشاعرها.

التفكير بهدوء

بعدما تتخلص المرأة من الشحنات السلبية بداخلها، ينبغي عليها التزام الهدوء حتى تستطيع التفكير جيدًا في الخطوة المقبلة في حياتها مع زوجها، ولكن لابد أن يكون لديها دليل واضح على خيانته قبل مواجهته أو افتعال أية مشكلات.

واجهي بحكمة وذكاء

إذا تأكدت الزوجة من خيانة زوجها وقررت مواجهته، فعليها التحلي بالذكاء والحكمة والثقة عند محاورته حتى تتجنب ثورته وتهربه منه، وفي حال اعترف بخيانته وطلب سماحها، فيكون أمام المرأة خيارين إما أن تُسامحه وتعطيه فرصة أو تتخذ موقفًا حاسمًا، وهذا يختلف باختلاف طبيعة شخصية المرأة.

حاسبي نفسك

إذا قررت المرأة مسامحة زوجها وبدأ صفحة جديدة معه، فعليها أن تُحاسب نفسها وتفكر في الأسباب التي جعلت زوجها يفكر في الخيانة، وإذا كانت هناك أسباب مُتعلقة بها فعليها أن تُفكر في حلها، أما إذا كانت الاسباب لا تتعلق بها فعليها إعطائه فرصة أخرى قبل التفكير في تصعيد الأمور بينهما أو التفكير في الانفصال.

احرصي على التجديد

عادة ما يُصاب الزوجين بعد فترة طويلة من الزواج بنوع من الفتور، إلا أن هذا لم يعد مبررًا للخيانة، وفي تلك الحالة يُنصح الزوجين بالتجديد في حياتهما من خلال التنزه في أماكن جديدة سويًا أو تجديد المنزل والقيام بهوايات مشتركة مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات معًا وخلق حوار حولها.