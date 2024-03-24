 «البحوث الفلكية» يكشف عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر المبارك 

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحًا أن أول أيام العيد سيكون يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وأوضح المعهد، أن عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه بدءًا من الغد سيكون هناك 16 يومًا متبقية على نهاية الشهر الكريم فلكيًا، خاصة وأن غدا الاثنين سيوافق 15 رمضان 2024، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفناء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.

مواعيد الأعياد

وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445 هجريا، الموافق 8 أبريل المقبل.