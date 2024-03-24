متى يبدأ عيد الفطر المبارك 2024؟.. اعرف موعد الإجازة

مع حلول منتصف شهر رمضان، تزداد شوق المسلمون لمعرفة موعد عيد الفطر، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر بعد استطلاع الهلال في آخر يوم من شهر رمضان، وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يجرى الإعلان عن حلول عيد الفطر عبر القنوات الرسمية، إذ تعد هذه الطريقة هي المتبعة لتحديد بداية ونهاية جميع الشهور الهجرية.

متى يبدأ عيد الفطر؟

وبالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر الصيام، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445، وذلك بالتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

دعاء رؤية هلال شوال

وعن دعاء رؤية هلال شهر شوال، قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الشخصية، إنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ، رواه الترمذي، ويستطيع المسلم ترديد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر شوال.

إجازات عيد الفطر المبارك 2024

وحول إجازات عيد الفطر المبارك من المقرر أن يحصل المصريون على إجازة رسمية في عيد الفطر المبارك، وتكون إجازة عيد الفطر للموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل، ولتقويم العام الجاري.

ويمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل الموظف في الإجازات الرسمية المذكورة بشرط أن تستبدل هذه الأيام لاحقًا بأيام آخرى حفاظًا لحق العمال في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تكون الإجازات على النحو التالي:

1- الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

2- الخميس 11 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

3- الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.