«باب رزق» يستضيف أحد مبدعي «الديكوباج».. فن تجديد الأثاث وديكور المنزل

استضاف برنامج «باب رزق»، من تقديم الإعلامي يسري الفخراني، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، صاحبة مشروع صغير لتجديد قطع الأثاث والأغراض المنزلية والديكور من خلال استخدام فن «الديكوباج».

تصنيع منتجات «ديكوباج» من وحي الحضارة المصرية

تقول الفنانة ولاء سعد، التي تصنع منتجات من وحي الحضارة المصرية وتبدع في فن الديكوباج، إنَّ هذا الفن يخرج منه العديد من المنتجات التي لها استخدامات متنوعة في حياتنا اليومية مثل اللوحات، على سبيل المثال، وهو إبداع من نوع خاص كما يتميز بالسهولة والمرونة في استخداماته.

مرونة وسهولة.. «الديكوباج» فن لا يقع عند مرحلة

وتوضح «سعد»: «فن الديكوباج عجبني لأنه مرن للغاية، السهولة والمرونة فيه بمعنى إمكانية التطوير الدائم وعدم الوقوف عند مرحلة معينة بل وقابل لأن تشتغله على أي ماتريال أو مادة خام، سواء خشب أو بلاستيك أو معدن أو زجاج وجداريات».