تاريخ «الديكوباج».. بدأ في الصين ووصل إلى مصر منذ 10 سنوات

أبرز برنامج «باب رزق»، تقديم الإعلامي يسري الفخراني، والمُذاع على شاشة «dmc» أحد الفنون الهامة لمنتجي الديكورات المنزلية الذي يوصف بـ«زينة البسطاء»، وهو فن الديكوباج الذي يمكن استخدام الجلود فيه كخامة أساسية أو قطع الزجاج والمعدن والأخشاب ما يجعله فن «عالِ القيمة يتيح إعادة استعمال الأشياء القديمة وتجديدها».

تاريخ فن الديكوباج.. «قص ولزق وتجديد»

«قصة دمج فن الديكوباج بالجلود للبحث عن الاختلاف باستخدام تكنيك مميز، وتاريخ الديكوباج يرجع إلى قرون مضت لأنه بداياته كانت في عام 1800 وبدايته كانت في الصين بسبب رغبة الفقراء التجديد في بيوتهم ولأن استخداماته مكونة من القص واللزق، فجاءت تسميته ديكوباج ومعناها «قص ولزق»، «البداية كانت من قص أوراق المجلات والجرائد وتلوينها لتجديد الشكل الخارجي لأركان المنزل وهكذا بدأت الفكرة»، وفقًا لبرنامج «باب رزق».

الديكوباج «محصور في الاستخدامات المنزلية»

وعن ظهوره في مصر، أوضح تقرير للبرنامج: «بدأ مؤخرًا، ليصل إليها منذ 10 سنوات فقط وتم حصره في الاستخدامات المنزلية فقط مثل تجديد أطقم الصواني وديكورات بسيطة ليستمر على هذا المنوال، ومع تطوير هذا المجال دخل عليه تجديد قطع الأثاث فيما يعد هذا اللون هو أصل الديكوباج والهدف منه الاحتفاظ بالأثاث القديم وتجديده».