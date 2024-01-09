«الحلم مالوش سن».. «ميرفت» تتميز بفن الديكوباج بعد الـ60

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» تفاصيل رحلة واحدة من مدرسة رائدات الأعمال بمصر، والتي لاحقت أحلامها خاصة بعد المعاش؛ وأثبتت أن الحلم ليس له سن معين وهي؛ «ميرفت الجندي» مصممة ومدربة ديكوباج.

وقالت ميرفت الجندي، مصممة ومدربة ديكوباج، إنها كانت تعمل معلمة تربية فنية بدولة الإمارات وبعد سن المعاش قررت الاتجاه لهوايتها مرة أخرى وهو فن الديكوباج، وبدأت بأخذ كورسات خاصة بمجال الديكوباج وذلك لحبها الشديد بالفن والرسم.

فن الديكوباج

وأضافت «الجندى»، خلال استضافتها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلامتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، المذاع عبر شاشة «dmc»، أنها تطورت بالمجال حتى وصلت إلى أنها تعطي دورات تدريبية لمن يريد تعلم فن الديكوباج، لافتة إلى أن أكبر عقبة واجهتها هو الجلوس بالمنزل لذلك توجهت للقيام بعمل خاص بأكثر مجال تفضله.

أكثر قطع الديكوباج تميز

وتابعت، أنه من أكثر القطع تفضيلًا لديها هي «الكنكة والسبرتاية»، لافتة إلى قيامها بوضع طبقة حماية، خاصة عليها لاستخدامها لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ أطقم الكنكة والسبرتاية في خلال أسبوع وتميزت باختلاف ألوانها ورسومتها.