أحمد العوضي يكشف سر «تشكر منحرمش» في مسلسل حق عرب: تسويق للشخصية

أكد الفنان أحمد العوضي، أن شخصية «عرب» في مسلسل حق عرب، تواجه العديد من الصراعات، ومن أهمها صراع مع الفنان رياض الخولي وهو من يعمل معه ولكن قتل والده، موضحًا أنه سيتم كشف سر هذه العلاقة مع حلقات المسلسل.

«حق عرب» قائم على فكرة النبوءة

وشدد «العوضي»، خلال لقائه ببرنامج «الإبداع في مصر»، مع الإعلامية سارة سراج، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن المسلسل قائم على فكرة النبوءة ولكن يتضمن صراعات عديدة وفرعية، مؤكدًا أن معظم مشاهده في المسلسل مع الفنان رياض الخولي ويتشرف بالعمل معه واستفاد منه وهو إضافة للمسلسل، كما أن الفنانة وفاء عامر نجمة كبيرة وإضافة للعمل.

وكشف سر «تشكر منحرمش»، موضحًا أن اللزمة في الكلام يجب أن تكون كلمة جديدة وتعجب الجمهور، مشددًا على أن الجمهور يحب هذه اللزمة منه وينتظرونها في كل الأعمال التي يقدمها وهو نوع من التسويق للشخصية والمسلسل.