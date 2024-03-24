أحمد العوضي: مسلسل حق عرب يحمل رسالة ويزرع عددا من القيم

أكد الفنان أحمد العوضي، أن شخصية عرب في مسلسل حق عرب، الذي يعرض يوميًا على شاشة «أون»، قريبة من شخصيته جدًا، موضحًا أنه كان هناك حرص على تقديم عمل شعبي مختلف عن أي أعمال سابقة قدمها.

شخصية «عرب» تتضمن بعض القيم في إطار الأكشن

وشدد «العوضي»، خلال لقائه ببرنامج «الإبداع في مصر»، مع الإعلامية سارة سراج، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه أضاف في شخصية «عرب» بعض القيم في إطار الأكشن، موضحًا أن العمل تضمن أحد المشاهد الذي يبدو وكأنه أكشن ولكن هو عمل يقدم رسالة بأن الرجل لا يكون سببًا في فضيحة شخص آخر.

قيم نبيلة من خلال علاقة عرب بوالدته

وأوضح أن علاقة «عرب» بوالدته والأطفال تقدم عددا من القيم النبيلة والجيدة، مشددًا على أن هذه القيم يحاول زراعتها في المشاهد ويأخذ منها، مؤكدًا أنه يقدم شخصية درامية ولا بد أن يكون بها جانب إنساني وآخر شر.

وأشار إلى أنه يحرص في تقديم الشخصية على وجود الصراعات ولكن أيضًا بها جانب إنساني، وتقدم رسالة من خلال مواقف مميزة، منوهًا بأن دوره يستفاد منه الجمهور وليس عمل بلا هدف.