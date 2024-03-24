الفنان إيهاب فهمي لـ«كلم ربنا»: «علاقتي بالله أساسها الحب وأعبده حبًا لا طمعًا»

يستضيف البرنامج الإذاعي «كلم ربنا»، في حلقته الجديدة اليوم، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والمُذاع على «راديو 9090»، الفنان القدير إيهاب فهمي، الذي تحدث خلاله عن علاقته بالله المبنية على الحب والروحانيات الجميلة، كما تطرق إلى اللحظات الصعبة في حياته التي مرت به.

الفنان إيهاب فهمي: بحب ربنا للحب ومبطلبش منه حاجه لما بكلمه

«ربنا أنا مبطلبش منه حاجه.. أنا بحبه بس وعلاقتي به قائمة على الحب.. أنا أعبد الله حباً»، بدأ الفنان إيهاب فهمي بهذه الكلمات في حواره بالبرنامج الإذاعي، مواصلاً: «هناك لحظات صعبة مرت بي وعلمتني الكثير ونتائج هذه المواقف الصعبة كلها كانت إيجابيه بعد ذلك.. عندما وقفت أنظر بتأمل للماضي».

أكثر اللحظات صعوبة في حياة الفنان إيهاب فهمي

وتابع: «أبرز اللحظات الصعبة في حياتي اكتشاف إصابة والدتي بمرض السرطان يوم وقفة عرفات، وأول مرة أكلم فيها ربنا لهذا السبب، وكان تعب عادي مر بها واكتشفت حقيقة مرضها بعدها».