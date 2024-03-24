بـ200 ألف جنيه.. معلومات عن أول سيارة كهربائية متوقع طرحها بالسوق المصرية

تفاصيل جديدة كشفها الدكتور محمد الغمري، عضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة «إيجيبت سات»، حول إنتاج أول سيارة كهربائية متوقع طرحها في السوق المصرية في الربع الأخير من العام الجاري بنهاية العام، بسعر 200 ألف جنيه لسرعة الـ80 كيلو مترا في الساعة، وهي بخلاف السيارة التي سيتم إنتاجها بسعر 150 ألف جنيه.

أول سيارة كهربائية 2024

وأوضح الغمري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تعديلاً يجرى حالياً على بعض الكماليات الخاصة بالسيارة سيتم الإعلان عنها والكشف بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحاً أن السيارة ستكون من السيارات الذكية وسمارت وببصمة العين أيضا، بجانب أنها سيكون منها أكثر من فئة ومعدلة وتناسب كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية التي سيتم إنتاجها نهاية العام الجاري بسعر 200 ألف جنيه:

** السيارة ستتماشى مع موديلات العام الجديد وقتها 2025 وتوفر سبل الرفاهية والراحة.

** السيارة ستكون بسرعة 80 كيلومترا في الساعة بسعر 200 ألف جنيه.

** 3 فئات في الطرح الأول.

** التشغيل يكون ببصمة الوجه لصاحبها «سمارت» بجانب إمكانية السماح للغير بالقيادة عن طريق إعطاء الإذن للسيارة من خلال «أبليكيشن».

**البطارية نوع «ليثيوم ايون»، وهي من أفضل البطاريات على مستوى العالم.

** إمكانية تحرك للأربع عجلات الخاصة بالسيارة إذ يمكن لقائدها التحرك في الأماكن الضيقة.

**التعاقد مع الجهات المعنية بشان توفير محطات شحن بمختلف المحافظات.