أسعار كحك العيد 2024 في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. يبدأ من 150 جنيها

تشهد أسعار كحك العيد 2024 في معارض أهلا رمضان بالمحافظات التي بدأت في طرح الكحك والبسكويت بها، تخفيضات كبرى على الأسعار لمختلف الأنواع، إذ بدأ عدد من الفروع في مختلف المحافظات بطرح الكعك والبسكويت وغيرها من حلوى العيد، بتخفيضات تصل إلى 30%، فيما تستعد باقي فروع أهلا رمضان لطرح كعك العيد 2024 قريبًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار كحك العيد 2024 في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، فضلًا عن أسعاره في المخابز ومحال الحلوى بمختلف المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار كحك العيد 2024 في معارض أهلا رمضان

وشهد معرض أهلا رمضان 2024 الواقع في إمبابة بمنطقة شارع المطار، طرح كميات متنوعة من الكحك والبسكويت، بأسعار مخفضة إذ جاءت أسعار كحك العيد 2024 كالآتي:

أسعار بسكويت العيد 2024 السادة.. تبدأ من 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار كحك العيد 2024 السادة.. تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيتي فور 2024.. يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الغريبة 2024.. يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار المنين السادة أو العجوة 2024.. يبدأ من 130 جنيهًا للكيلو.

كيلو الكوكيز 2024.. يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار كحك العيد في منافذ وزارة الزراعة

وتوفر منافذ وزارة الزراعة في مختلف المحافظات، الكحك والبسكويت بأسعار مميزة، إذ جاءت أسعار كحك العيد 2024 كالآتي:

سعر كيلو الكحك السادة.. 220 جنيه.

سعر كيلو الكحك بالمسكرات أو الملبن أو العجوة.. 250 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك المشكل بالمكسرات.. 350 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور المشكل.. 200 جنيه.

سعر كيلو البسكويت النشادر.. 160 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت اللوكس.. 180 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة السادة.. 180 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة بالمكسرات.. 220 جنيهًا.

أسعار الكحك والبسكويت 2024

وفيما يخص أسعار الكحك والبسكويت 2024 في محال الحلوى الشهيرة فإنّها تأتي كما يلي

سعر علبة الكحك المشكل وزن كيلو.. تبدأ من 250 جنيهًا.

سعر علبة الكحك المشكل وزن 2 كيلو.. تبدأ من 480 جنيهًا.

سعر علبة الكحك المشكل وزن 2 كيلو ونصف.. تبدأ من 600 جنيه.

سعر علبة كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة مشكل وزن كيلو.. 230 جنيهًا.

سعر علبة كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور وزن 3 كيلو.. 740 جنيهًا.