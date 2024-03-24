مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14.. العفريتة لوجي زوجة الكبير هبل

كشفت العفريتة لوجي، التي تجسدها شيماء سيف، خلال مشاركتها في الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي، عن أنها زوجة شقيق الكبير أوي أوي، الذي يدعى الكبير هبل.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14.. قصة حب لوجي والكبير هبل

وأوضحت العفريتة لوجي، أن الكبير هبل قرأ تعويذة لتظهر هي وتنشأ بينهما قصه حب، ورغم رفض أهلها الزواج، فإنها تزوجت الكبير هبل عرفي، ليعلم أهلها بزواجها وضربوها لتعود مرة أخرى إلى الكبير، لتجدة متزوج من أنسية، وعند مواجهته يقرأ عليها تعويذة أخفاها 95 عاما.

وتطلب من الكبير أن يبحث لها عن العقد العرفي حتى تستطيع العودة لأهلها مرة أخرى.

أبطال الجزء الثامن مسلسل الكبير أوي

ويشارك في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي كل من: أحمد مكي في دور الكبير وجوني وحزلقوم، ومحمد سلام «هجرس»، ورحمة أحمد «مربوحة»، وبيومي فؤاد «دكتور ربيع»، ومصطفى غريب «العترة»، وحاتم صلاح «نفادي»، عبدالرحمن حسن «طبارة».