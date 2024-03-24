مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.. دينا الشربيني تنهار وأمينة في يد الشرطة

بعد أن تمكن شريف ابن دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى، وإخوته من إنقاذ أمينة «جيسيكا حسام» من الحفل الذي وقع فيه العراك، خلال الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد +1، ورجع الوالدان من رحلتهما في الغردقة، حدث وأن جاءت الشرطة إلى المنزل لتقبض على أمينة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

في الأثناء التي أتت فيها الشرطة إلى بيت ليلى لتقبض على أمينة، سيطرت الصدمة على ليلى وزوجها أحمد (شريف سلامة)، اللذين لم يعرفا أي شيء عن هذا الحفل الذي تواجدت فيه أمينة دون علمهما، وهو ما سبب صدمة قوية لهما.

تفاصيل إدانة أمينة

وكشفت الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1، مصير أمينة بعدما ألقت الشرطة القبض عليها، وذلك أن القائمين على الحفل الذي تواجدت فيه أمينة، تعرضوا لعدة مخالفات كبيرة، وكانت أمينة قبل صورت فيديو تدعو فيه لحجز تذاكر الحفل، فظن المحققون أنها ضمن الأعضاء المنظمين له، ولذا ألقوا القبض عليها ضمن المتهمين في ارتكاب المخالفات، وانهارت الفتاة من البكاء أثناء استجوابها، وفي نهاية المطاف استطاعوا إخراجها بكفالة مالية.