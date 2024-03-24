العوضي عن إشادة خالد يوسف بـ«حق عرب»: يشرفني أكون المتحدث باسم الحارة المصرية

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بإشادة المخرج خالد يوسف به بعد نجاحه الكبير في مسلسل «حق عرب»، الذي يعرض حالياً على قنوات الشركة المتحدة، وحقق نسب مشاهدة عالية.

أحمد العوضي يتحدث عن إشادة المخرج خالد يوسف

وأعاد «العوضي» نشر منشور المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «ألف ألف شكر المخرج الكبير خالد يوسف، بفضل ربنا وبدعم إخواتي ليا». مضيفا «أكتر حاجة تسعدني وتشرفني إني أبقى المتحدث باسم الحارة المصرية اللي أنا اتربيت وكبرت فيها، ألف ألف شكر».

خالد يوسف يشيد بـ أحمد العوضي

حرص المخرج خالد يوسف، على الإشادة بالفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، الذي يعرض حاليا بالسباق الرمضاني، ويحقق نسب مشاهدات عالية.

ونشر خالد يوسف، صورة لـ أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق: «أحمد العوضي يدشن بمسلسل حق عرب لقب البطل الشعبي في صورته الصحيحة ويعلن أنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم بطل حارتنا الشعبية.. موهبته وأداؤه وتركيبته الجسمانية والنفسية وتعمقه في فهم الشخصية التي يؤديها تقنعك بأنه ابن البلد الحقيقي الشهم الذي ينصر المظلوم وينجد الملهوف ولا يفتري أبدا على الضعيف».

وأضاف: «ابتعد عن صنع عروض وشوهات البلطجة التي انتشرت في أعمالنا الدرامية، هذا النموذج الذي يقدمه في حق عرب تحتاجه السينما والدراما المصرية التي خلطت بين البطولة والبلطجة في السنوات الأخيرة.. ومن غير صنع الترندات الزائفة وحملات النجاح الوهمية عبر السوشيال ميديا فهذا المسلسل هو الأكثر مشاهدة بين طبقاتنا الشعبية سواء في الريف أو الحضر التي تعد بعشرات الملايين والتي لا تستطيع أي منصة الوصول لهم».