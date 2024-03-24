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دراما المتحدة

خالد يوسف يشيد بأداء أحمد العوضي في مسلسل حق عرب: «بطل شعبي حقيقي»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:29 م | الأحد 24 مارس 2024
أحمد العوضي

أحمد العوضي

حرص المخرج خالد يوسف، على الإشادة بالفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، الذي يعرض حاليا بالسباق الرمضاني، ويحقق نسب مشاهدات عالية.

خالد يوسف ينشر صورة للعوضي

ونشر خالد يوسف، صورة لـ أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق: «أحمد العوضي يدشن بمسلسل حق عرب لقب البطل الشعبي في صورته الصحيحة ويعلن أنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم بطل حارتنا الشعبية.. موهبته وأداؤه وتركيبته الجسمانية والنفسية وتعمقه في فهم الشخصية التي يؤديها تقنعك بأنه ابن البلد الحقيقي الشهم الذي ينصر المظلوم وينجد الملهوف ولا يفتري أبدا على الضعيف».

الخلط بين البلطجة والبطولة 

وأضاف: «ابتعد عن صنع عروض وشوهات البلطجة التي انتشرت في أعمالنا الدرامية، هذا النموذج الذي يقدمه في حق عرب تحتاجه السينما والدراما المصرية التي خلطت بين البطولة والبلطجة في السنوات الأخيرة.. ومن غير صنع الترندات الزائفة وحملات النجاح الوهمية عبر السوشيال ميديا فهذا المسلسل هو الأكثر مشاهدة بين طبقاتنا الشعبية سواء في الريف أو الحضر التي تعد بعشرات الملايين والتي لا تستطيع أي منصة الوصول لهم».

 

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