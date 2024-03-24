بسمة بوسيل: «مش ندمانة إني اتخليت عن حلم الغناء.. وبحب الأمومة والأطفال»

قالت الفنانة بسمة بوسيل، على سؤال خلال استضافتها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على «الحياة»، إنه وراء كل رجل عظيم امرأة ونجومية الفنان تامر حسني ونجاحه دفعاها للتضحية بنجاحها هي الفني، لتكون «في ضهر زوجها وجزء من نجاحه».

طلاقي من تامر لم يدفعني للندم على تضحياتي

وتابعت: «بعد تعكير الصفو بسبب الطلاق إلا أني لست نادمة على التخلي عن حلمي وتركي للغناء والتضحية، لأني بحب الغنا أوي لكني منذ صغري ونفسي أوي أخلف وأتجوز وأنا صغيرة.. بحب الخلفة والأمومة وحلم الوِلد حققته».

بحب العزوة ونفسي أخلف اتنين كمان

وأكدت أنها في كل مرة كانت فيها حامل، دعت الله - سبحانه: «يا رب مش ولد»، «داومت على هذا في حملي الأول بـ أمايا وبعدها تاليا.. والسر لأني معنديش أخوات بنات وعندي اتنين ولاد في طفولتي كرهوني في عيشتي.. حاجتي يسرقوها والاختلاف عني في طريقة لعبهم، كل ده خلاني مش عايزة ولد خالص وحلمي يبقى لي أخت بنت ولكني في العموم بحب الخلفة صبيان أو بنات، بحس عايزة عشر أولاد.. عزوة.. بحب الخلفة ولسه نفسي أخلف كمان اتنين».