مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ14.. هل ينفصل خالد النبوي عن حلا شيحة؟

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من التطورات وكثير من المفاجآت، حيث توفيت القطة «ذكية» وذهبت «مي» حلا شيحة إلى منزل «مختار» خالد النبوي لتقديم واجب العزاء وهي تحمل بعضا من «الكوكيز»، لكن «مايا» إلهام صفي الدين تعاملها معاملة قاسية.

ومن ضمن الأحداث التي شهدتها الحلقة طلب «مختار» خالد النبوي حضور جميع أفراد الأسرة لدفن القطة «ذكية» في حديقة المنزل وتقديم بعض من عبارات المواساة إلى شقيقتهم «مايا» بعد حزنها على وفاة القطة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 14

ومن ضمن الأحداث التي تشهدها الحلقة الـ 14 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة مصير العلاقة بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، حيث جاء في أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل إمبراطورية ميم، تهجم «مايا» إلهام صفي الدين ابنة «مختار» على محل «مي» وتكسيره، كما هددتها بالابتعاد عن والدها، وبعد ذهابها تنهار «مي» وسرعان ما تهاتف «مختار» لتخبره بما فعلته ابنته.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار إجتماعي عائلي ممزوج ببعض الكوميديا حول «مختار» خالد النبوي، الأرمل الذي يعيش حياة هادئة في أحد المنازل بحي المعادي برفقة أبنائه الستة وشقيقته «مديحة» نشوى مصطفى التي تساعده على تربية أبنائه بعد وفاة زوجته «ميسون» سلاف فواخرجي، ولكن سرعان ما تتبدل حياته بعد مقابلة «مي» حلا شيحة لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.