مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ14.. عريس نشوى مصطفى

شهدت حلقة أمس من مسلسل إمبراطورية ميم تصاعد سريع في الأحداث، إذ حاول «مروان» نور النبوي أن يتفاوض مع مندوبة الشركة لتعيد المياه المقطوعة إلى المنزل في مقابل تفاوضه مع والده ومحاولة إقناعه لبيع المنزل.

وجاء في أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم ظهور إعجاب بين «مديحة» نشوى مصطفى شقيقة «مختار» خالد النبوي و«محمود» محمود حافظ شقيق «ميسون» سلاف فواخرجي زوجة «مختار» المتوفية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 14.. هل يرفض خالد النبوي زواج شقيقته؟

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الـ14 من مسلسل إمبراطورية ميم قبول أو رفض «مختار» خالد النبوي لزواج شقيقته «مديحة» نشوى مصطفى من «محمود» محمود حافظ، وذلك بعدما ذهب «محمود» إلى منزل «مختار» لطلب يدها منه بشكل رسمي خلال أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل إمبراطورية ميم.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

وحملت الحلقات السابقة العديد من الأحداث التي تتنوع بين الكوميدي والتشويق والإثارة، إذ تقرب كلاً من «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، و«مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، كما شهدت تبادل الإعجاب بين «مديحة» نشوى مصطفى و«محمود» محمود حافظ.