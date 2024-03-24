866 متسابقاً يشاركون في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمطروح

اختتمت، مساء اليوم، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بمشاركة 866 متسابقًا في محافظة مطروح التي استمرت على مدار 5 أيام، بتنظيم من جمعية الشبان العالمية بمطروح بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح وتحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

تضمنت مسابقة القرآن الكريم، عدة محاور، بما في ذلك تلاوة وحفظ القرآن الكريم بصورة كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن، وأجزاء من القرآن حيث تكونت لجنة المسابقة من 3 شيوخ من مديرية أوقاف مطروح.

تشجيع وتعلم وحفظ القرآن الكريم

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بمحافظة مطروح إبراهيم قدورة، إن المسابقة تعزز القيم وتقدم الدعم والتشجيع لتعلم وحفظ القرآن الكريم، وتعزز الانتماء للمجتمع والتفاعل الإيجابي مع القيم الدينية والإنسانية.

العام السابع عشر في مسابقة القرآن

وأضاف رئيس الجمعية، أن أهمية المسابقة للفئات المٌستهدفة، وأن الجمعية نجحت في تنظيمها بنجاح للعام السابع عشر على التوالي، حيث استهدفت هذا العام المراحل السنية.

من جانبه، أوضح صالح العشيبي، مٌشرف المٌسابقة، أن الهدف من تنظيم مسابقة القرآن الكريم هو غرس حب القرآن وتقديسه وتعظيمه، وحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الشباب، وتشجيع حفظ كتاب الله وسنة نبيه، وتطبيق أحكام التجويد أثناء تلاوة القرآن الكريم بشكل عملي.

لجنة التقييم في المسابقة

وأوضح صالح العشيبي، منسق المُسابقة بجمعية الشبان أن لجنة تقييم درجات المسابقة تنتهي من عملها خلال الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان النتائج للفائزين الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.