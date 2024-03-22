محافظ القليوبية يكرم 450 فائزا في مسابقة القرآن الكريم بطوخ

يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الفائزون في مسابقة للقران الكريم بطوخ بمشاركة 3 آلاف متسابق يوم الاثنين المقبل، في احتفالية تقام في ساحة الوحدة المحلية بقرية ترسا.

إعلان أسماء 450 فائزا في المسابقة

وأعلنت اللجنة المنظمة رسميا أسماء 450 فائزا في المسابقة الكبرى التي أعلن عنها النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان خلال شهر شعبان الماضي وتنافس فيها نحو 3 آلاف متسابق من حفظة القران الكريم بجميع قرى طوخ وقها.

إجراء كافة الاختبارات

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة من بينهم أكثر مائتي من حفظة القران الكريم كاملا بعد إجراء كل الاختبارات على جميع المستويات، ومن المقرر إجراء تكريم خاص لذوي الهمم من حفظة القران الكريم وأصحاب الأصوات الحسنة.

تنظيم مسابقة القرآن الكريم للمرة الرابعة

قال النائب أحمد بدوي في بيان له إن المسابقة يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة، لافتا إلى أنه جرى تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم، تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية.

وأضاف أن مسابقة 2024 تختلف شكلا ومضمونا عن النسخ السابقة، حيث جرى عمل مسابقة من داخل المسابقة للأصوات الحسنة وإلقاء الضوء على ذوي الهمم المشاركين وتشجيعهم.