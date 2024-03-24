مسلسل صدفة الحلقة 14.. ريهام حجاج تعتدي على رشدي الشامي في منزلها

أحداث مثيرة منذ المشهد الأول في مسلسل صدفة الحلقة 14، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ انتهت حلقة أمس، باقتحام رشيد الشامي، منزل «صدفة» ليجبرها على الذهاب معه لمنزله، عقب تزويره عقد الزواج بينهما.

وخلال مسلسل صدفة الحلقة 14، لم تعترض «صدفة» على طلب رشدي الشامي، بل قررت معاملته بشكل جيد، وطلبت منه الانتظار خارج الغرفة حتى تجهز ويتناول هو الشاي.

صدفة تسكب الشاي على رشدي الشامي

وأصرت ريهام حجاج «صدفة» على تقديم الشاي للأخير، لكنها قررت سكبه عليه، وإصابته، ليذهب إلى المستشفى متألمًا.

وعلى الجانب الآخر، عاتب عصام السقا «طارق»، «صدفة» إنها لم تسرد له ما حدث مع عمه رشدي الشامي، حتى يقوم هو بالرد عليه، لكنها أكدت له أنها خافت أن يضع نفسه في مشكلات بسببها.

طارق يرفع قضية تزوير على عمه

وأكد «طارق» أنه قرر رفع قضية تزوير على عمه بعقد الزواج، مُطالبًا بحضور المأذون والشهود الذين وقعوا على قسيمة الزواج.

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.