بسمة بوسيل لـ«ع المسرح»: «أجلت بعض أحلامي.. ومش عايزة بنتي ترتبط بحد مشهور»

أكدت الفنانة بسمة بوسيل، أنها أنجبت الطفل الأول لها وهي في سن الـ21 عامًا، مشددة على أنها قادرة على تحقيق أهدافها، موضحة أنها عندما تضع أي شيء هدف أمامها تصل له وتحققه، ولكن في الوقت المناسب له.

أجلت بعض أحلامي

وأشارت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، إلى أنها لم تنس أي حلم من أحلامها ولكن أجلت بعض الأحلام وتعمل خلال الفترة الحالية على تحقيقها، موضحة أنها ترفض أن ترتبط ابنتها بشخص مشهور، مضيفة: «لو حد مشهور مش عايزها ترتبط بيه.. هي للأسف الصفة دي الشهرة بتضيع كل حاجة».

وأوضحت أنها تريد صفة واحدة في شريك حياة ابنتها وهو أن يكون مؤمنًا ويخاف الله لكي يكون قريبا من الله، مضيفة: «لو جالها حد مشهور هقف ضد الجوازة وهحرمها من الحب.. الشهرة لعنة».