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دراما المتحدة

بسمة بوسيل لـ«ع المسرح»: «مقدرش أغفر الخيانة.. حياتي كانت مستباحة»

كتب:

عمرو هلال
08:44 م | الأحد 24 مارس 2024
الفنانة بسمة بوسيل

الفنانة بسمة بوسيل

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها شكرت نفسها منذ فترة على ما تعرضت له في حياتها من قبل بعض الشخصيات السيئة، معقبة: «ربنا بيعملي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول أذيتي».

 

مكالمة هاتفية تدعي خيانة تامر حسني 

وأوضحت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة «الحياة» أنها تلقت هاتفيًا مكالمة من إحدى الشخصيات بأنها تتعرض للخيانة من زوجها، قائلة: «بتقولي تامر بيخونك وهو كان معايا في البيت نايم.. اتأثرت أوي بالموقف ده».

الحياة مليئة بالمنغصات

وشددت على أنها تأثرت بهذا الموقف بسبب أنها كانت من الممكن أن تفكر في العديد من الأشياء، موضحة أنه حتى لو كانت الحياة جيدة سيكون هناك «منغصات»، منوهة بأن حياتهم كانت مستباحة للجميع، «مقدرش أغفر الخيانة».

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بقلم عمرو هلال