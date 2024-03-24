ملخص الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري.. اتهام حسن وعلي في جريمة قتل وخطف شقيقهما

شهد ملخص الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري، تطورات جديدة، فرغم تهديدات المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) لأسرة عمر البرنس بعدم فتح الحديث مرة أخرى في قضية الطالبة حبية الكردي، إلا أن الشقيقين على وحسين (أحمد داش وعصام عمر)، يستمران في البحث عن القاتل الحقيقي لحبيية ومعرفة سبب مقتل والدهما أيضا.

ملخص الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري

وخلال ملخص الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري، نفذ مجدي حشيش تهديداته لأسرة عمر البرنس، وخطف الطفل الصغير زين كرهينة، وطرد عنايات من منزلها بعد أن حصل على عقد الشقة من المالك الحقيقي وهددهم بتسليم الشيكات للنيابة وسجن علي وحسين، وهو ما دفع إحسان (صابرين) للبكاء على طفلها والتوسل إليه بألا يتعرض له بالأذى.

طرد عنايات من شقتها وخطف الطفل زين

وداهمت الشرطة الوكر الذي يعمل فيه علي وحسين مع عصام الجن، بناء على التحقيقات في مقتل الممرض الذي قتل والدهما، حيث جرى تصويرهم فيديو أثناء التوجه لهذا الممرض في اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، لسؤالهم عن علاقته بوالدهم لكنهم وجوده غارقا في دمه، وبقي الفيديو، ومن المعروف أنهم لم يقوموا بقتل الممرض بل قتلته عصابة الدكتور مجدي حتى لا يتمكن الشقيقان من الوصول إليه ومعرفة أي تفاصيل عن مقتل حبيبة، ويأتي هذا في ملخص الحلقة 14 مسلسل مسار إجباري.

وبسبب خطف زين وطرد عنيات من الشقة وتعرض على وحسين للحبس في جريمة مقتل الممرض والتهديد بالشيكات، لم يجد على (عصام عمر) مفرا من الاعتذار للمحامي مجدي حشيش ورجائه بأن يترك زين خوفا عليه من أي أذي، وتقدم حسين بتسليم نفسه والاعتراف بما حدث في جريمة مقتل الممرض، وقام الدكتور صفوت بتطليق زوجته سناء (جوري بكر) أمام مجدي حشيش.