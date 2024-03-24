مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر.. هل يتراجع حسين وعصام عن معرفة القاتل؟

تستمر محاولات الشقيقين علي (عصام عمر) وحسين (أحمد داش) للوصول إلى القاتل الحقيقي للطالبة حبيبة الكردي، في مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر، لتظهر لهما بعض الحقائق في الحلقة الماضية.

وتأكد الشقيقان في الحلقة السابقة من المسلسل، أنَّ آخر شخص كان مع حبيبة قبل مقتلها هو الدكتور صفوت عصام الذي ساعداه لتبرأته من جريمة قتل الطالبة وإلغاء حكم الإعداد الصادر ضده، لتتوالى الأحداث في مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر

وكان مع الدكتور صفوت آلة حادة «سويس نايف» - سكين سويسري متعدد الاستخدام في شكل ميدالية مفتاح- أهدتها له الطالبة حبيبة قبل مقتلها وكانت لا تفارقه أبدا، إذا تمّ الربط بينها وبين الطعنة التي تلقتها المجني عليها، ولكن بدأ مجدي حشيش يهدد أسرة عمر البرنس لمنع أبنائهم من الخوض في تفاصيل القضية بحجة الخوف عليهم من شرور مسعد (محسن منصور) الذي ربما يقتلهما، فهل سيتراجع الشقيقان في مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة عشر بسبب الخوف أم سيواصلان مسيرتهما للتوصل إلى القاتل الحقيقي؟