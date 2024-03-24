مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. العثور على الأبحاث المتسببة في قتل حبيبة

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، أحداثا مهمة في البحث عن القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي، حيث رتب الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) للقاء مسعد المسجون بتهمة تزييف الأدلة الجنائية للحصول على لابتوب حبيبة الذي يحتوي على الأبحاث الخاصة بشركة الأدوية الفاسدة، والمتسببة في قتلها.

رفض مسعد (محسن منصور) تسليم اللاب توب في البداية ولكن مع شكوكه بأن مجدي حشيش (رشدي الشامي) تخلى عنه وسوف يتركه في السجن للتخلص منه، قرر أن يسلم علي وحسين اللاب توب من خلال وسيط، وبالفعل تأكد الأخوان من وجود الأبحاث الخاصة بحبيبة، ويأتي هذا في إطار مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. على ينجح في الحقوق

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، نحج علي في آخر مادة بكلية الحقوق وحصل على الشهادة وفرحت الأسرة بهذا النجاح، كما احتفل مع خديجة (مي الغيطي) وقدمت له هدية قيمة، ودفعه هذا للاعتراف لها بأنه ابن عمر البرنس فني الطب الشرعي المتورط بالرشوة في مقتل الطالبة حبيبة ابنة خالتها، فغضبت منه وتركته، وحاول أن يعترف لها بجهودهم في القضية وأن اتهامهم لصفوت في محله من خلال مكالمة تليفونية سمعتها واستنتجت من خلالها تورط صفوت في القضية.

صفوت مصباح متهم في قضية مقتل حبيبة

وتوجه علي وحسين إلى الطب الشرعي وطلبا الإطلاع على تقرير حبيية المجني عليها وقدم لهم أله حادة مثل التي كانت توجد مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة وطلبا معرفة هل تحدث هذه الألة «سويس نايف» نفس الطعون المكتوب في تقرير الطب الشرعي وتأكدا من ذلك بالفعل، لتكون اتهاماتهما حول صفوت في محلها.