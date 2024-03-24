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دراما المتحدة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. المحامي يهدد أبناء البرنس من فتح قضية حبيبة

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الأحد 24 مارس 2024
مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

البحث عن القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي مهمة الأخوين علي وحسين في مسلسل مسار إجباري الحلقة 13، وذلك بعد أن قدما دليل براءة الدكتور صفوت مصباح وإنقاذه من حبل المشنقة بناء على اعتراف مسجل صوتيا عرف من خلاله أنه ليس المتهم الحقيقي، لكن مهمة البحث عن القاتل الحقيقي أثار الشكوك مرة أخرى حول تورط الدكتور صفوت في القضية.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

ومن خلال تتبع خيوط القضية، اكتشف الأخوان علي (عصام عمر) وحسين (أحمد داش) أن آخر شخص كان مع حبيبة قبل مقتلها هو الدكتور صفوت عصام، وكان معه آلة حادة، إذا تم الربط بينها وبين الطعنة التي تلقتها المجني عليها ووصلا إلى معرفة القاتل الحقيقي، ويأتي هذا في مسلسل مسار إجباري في الحلقة 13.

مجدي حشيش يهدد أسرة عمر البرنس 

ومن جانبه قرر المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) في مسلسل مسار إجباري تهديد أسرة عمر البرنس ومنع أبنائهم من الخوض في تفاصيل القضية خوفا عليهم من شرور مسعد (محسن منصور) الذي ربما يقتلهما، لكن الأم لم تعبأ بكلامه، وطلبت من أبنائها ألا يخفوا عنها شيئا.

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بقلم صفية النجار