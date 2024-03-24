مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. مجهول يطارد «علي» و«عمر»

مطاردة من مجهول يتعرض لها الشقيقان علي وحسين، ضمن مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، بعد وصولهم إلى دليل جديد قد يدين الدكتور صفوت في قضية قتل الطالبة حبيبة، وهو عبارة عن فيديو مصور يوضح مشاجرة بين الدكتور صفوت والطالبة حبيبة في أحد الكافيهات قبل ساعات من مقتلها، ما قد يغيّر أحداث القضية تماما.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. دليل جديد ضد الدكتور صفوت

وتشهد أحداث مسلسل مسار إجباري، ظهور مزيد من الأدلة التي تدين الدكتور صفوت وتعيد اتهامه بمقتل الطالبة حبيبة، خاصة بعد أن بدأت خديجة ابنة خالتها الشك في صفوت، بعد حديثها مع أحد صديقات حبيبة في الجامعة، التي أكدت لها أنّ هناك الكثير من المشاكل والخلافات ظهرت بين صفوت وحبيبة قبل مقتلها، عكس ما أدلى به صفوت في التحقيقات.

ومسلسل مسار إجباري الحلقة 14 بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، مي الغيطي، نور محمود، جوري بكر، رشدي الشامي، ومحسن منصور.