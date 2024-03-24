تستمر الأحداث المثيرة في مسلسل مسار إجباري مع عرض الحلقة 14 على قناة ON، بالإضافة إلى العديد من القنوات الفضائية الأخرى والقناة الأولى بالتلفزيون في أوقات مختلفة.

مسلسل إجباري من معالجة درامية لباهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

يشارك في بطولة المسلسل أحمد داش، صابرين، بسمة، مي الغيطي، نور محمود، عصام عمر، جوري بكر، رشدي الشامي، ومحسن منصور، وتقدم الحلقة 14 المزيد من التشويق والإثارة مع تصاعد الأحداث وتطور العلاقات بين الشخصيات.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON

في الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري استمر الشقيقان علي والذي يجسد دوره الفنان عصام عمر، وحسين والذي يجسد دوره أحمد داش في البحث عن أبحاث الطالبة حبيبة، كما تزداد شكوكهما في الدكتور صفوت، خاصة بعد توتره الدائم وعدم صراحتة مع خديجة ابن خالة الطالبة حبيبة.

تعرض الحلقة 14من مسلسل مسار إجباري على قناة ON، يوميا الساعة 10:30 مساءً.