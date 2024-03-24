بسمة بوسيل لـ«ع المسرح»: «الرجوع لتامر حسني مرة أخرى حلم هيتحقق»

ردت الفنانة بسمة بوسيل، على سؤال حلم عودتها مرة أخرى للفنان تامر حسني، مؤكدة أن حلم عودتها إلى طليقها سيتحقق عن قريب.

حلم عودة بسمة بوسيل لتامر حسني

وأوضحت خلال تواجدها في برنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة «الحياة» أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فُهمت بصورة خاطئة، وكانت تقصد منه أنها تحررت من أشياء عديدة كانت تضعها تحت ضغوطات كبيرة، مضيفة: «نمط حياة النجم صعب أوي ومتعب.. في حاجات مكونتش بقدر أعملها في حياتي».

وشددت على أنها كسيدة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء، لكن لم تكن قادرة على فعلها، مؤكدة أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلا على الإطلاق: «مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد.. ده كان كثير جدا عليها».