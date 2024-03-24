مدحت العدل: أكتب عملا عن جمال حمدان.. وخالد النبوي سيجسد شخصيته

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إنّ شركة العدل جروب تقدم الفن الذي يعبّر عن تربية المنتسبين إليها، حيث لم تقدم أي عمل يسيء إلى المجتمع المصري.

عمل للتأريخ لهوية الشخصية المصرية

وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «عائلة العدل تنحدر من شبرا حيث الجدعنة والأخلاقيات، والشركة المتحدة أجرت ضبطا لميزان الإنتاج وإن شاء الله بنفكر في عمل للتأريخ لهوية الشخصية المصرية».

قصة حياة جمال حمدان

وتابع: «كنت في ندوة واقترحت نعمل قصة حياة جمال حمدان، واقترحته، وخالد النبوي سيجسد شخصية جمال حمدان وأنا أتولى كتابة العمل الفني لرمضان المقبل».