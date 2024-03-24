عشاق الكوميديا يبحثون ​​عن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 14 على قناة DMC خلال شهر رمضان 2024، وهو لنخبة من نجوم الكوميديا ​​يتقدمهم الممثل أكرم حسني ونسرين أمين وسماء إبراهيم وفريال يوسف ومحمود البزاوي، خصوصا بعدما علمت ولاء بأكاذيب هشام.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 14 على قناة DMC اليوم

وعن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 14 على قناة DMC اليوم، فإنه يُذاع في تمام الساعة 19:45، فيما يذاع على منصة Watch It وقناة DMC دراما في تمام الساعة 23:00.

صالح أكرم حسني في الحلقة 13 من مسلسل بابا جه زوجته «ولاء» نسرين أمين بصعوبة، بعدما تركته وظنّت أنه يتزوّج عليها، بينما كان يمثّل دور أب لامرأة جميع أهلها في السجن لتجارة المخدرات، ولكن في النهاية تمكّن «هشام» أكرم حسني من إقناع زوجته بمصالحته عندما حاول معها أكثر من مرة، وقدّم أكثر من اعتذار، ووعدها بعدم الكذب مرة أخرى.

عرض مسلسل بابا جه الحلقة 14 على قناة DMC اليوم

لكن يجد هشام نفسه في ورطة جديدة بسبب ما فعله في فرح ابنة تاجر المخدرات. وبعد أن اعترف وسط الفرح وأمام الجميع بأنه أب للإيجار، انتشر الفيديو وأصبح ترندًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن هل يصبح هشام في ورطة بسبب هذا الفيديو؟.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.