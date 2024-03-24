مسلسل بابا جه الحلقة 9.. هشام يصالح زوجته ولاء

طلبت الفنانة نسرين أمين، التي تجسد شخصية ولاء، من زوجها أكرم حسني الذي يجسد دور هشام، أن يطلقها بسبب ظنها الخاطئ أنه تزوج عليها، مع محاولاته المستمرة ليوضح لها أنّه يعمل أب للإيجار، وذلك ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل بابا جه.

هشام عمل كأب للإيجار كي يعلو في نظر ابنته

وذهب هشام إلى حماه الذي يجسد دوره سامي مغاوري ليطلب منه المساعدة في عودة زوجته ولاء إلى منزلها، خاصة أنّ والدها يحبه كثيرا، فذهب إليها ليعلمها أنّ هشام عمل كأب للإيجار كي يعلو في نظر ابنته، بعدما قالت في حفل مدرستها إنّ والدها ليس منه فائدة.

عتاب هشام وولاء في بيت عمه

وفي محاولة أخرى من هشام، ذهب إلى نهى الشيمي التي تجسد دورها الفنانة فريال يوسف، طالبا منها أن تعيد ولاء إليه، وتوضح إليها سوء الفهم بينهما وبالفعل ذهبت نهى إليها وعندما عادت إلى هشام أخبرته أنّ هناك أملا في عودتها، وجاءت المحاولة الأخيرة من هشام والتي انتهت بالنجاح، أنّ عمته أم ياسر أتت بولاء لتجد هشام هناك وجلسا يتعاتبان وقال لها هشام: «أنا كان نفسي أخلص اليوم في الشغل وأجي أحكيلك اللي حصل زي أيام الفندق».

صلح هشام وزوجته

وفي نهاية الحلقة، جلسوا جميعًا يأكلون الكشري عدا هشام لأنه لا يحب الكشري، لكن عندما تذوق الطعم تذكر والده الذي كان يملك محلًا للكشري، لتخبره عمته أنّ السر في الصلصة، وأثناء ذلك انفعل ياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» قائلًا: «إيه ده فرح نيللي وعلاء»، فسأله هشام عن سبب احتفاظه بشيء مثل هذا على هاتفه، فرد «ياسر» أن الفيديو منتشر على مواقع التواصل وحصد ملايين المشاهدات.