مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 14.. أمينة تصدم والدها أمام شريف سلامة

في اللحظة التي عنفت فيها ليلى (دينا الشربيني) زوجها أحمد (شريف سلامة) بسبب أنها وجدته جالسًا مع ملك بعد حصولها على الدكتوراه، وقرر أن يترك لها البيت لمدة من الزمن، جاء والد ابنتها أمينة ليأخذها تعيش معه بعدما سمع بما حدث لها في الحفل وانتشار قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

وفي هذه الأثناء ارتفعت الأصوات بين ليلى وزوجها القديم، فهو يريد أن يأخذ ابنته معه، وهي ترفض ذلك وتريد إبقاءها معها، وفي هذه الحظة جاء أحمد بعد أن كان يتجهز لهجر البيت، وواجه الرجل وعنفه بشدة على ارتفاع صوته في منزله وأخبره بأن أمينة لن تبرح هذا البيت، وطلب من أمينة أن تختار أيهما تود العيش معه، فاختارته هو، وقالت بأنه هو والدها.

وهنا اندهشت ليلى من ذلك كله، إذ لم تكن تعرف بأن ابنتها ما زالت تقبع تحت كل هذه القضايا، وهنا انتهت الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1، ومن المنتظر أن تكشف الحلقة المقبلة، مصير أمينة من القضايا الموجهة إليها، وماذا سيفعل زوج ليلى القديم تجاه ابنته، وما إذا كان سيصر على انتزاعها من والدتها.