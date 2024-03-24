ملخص الحلقة 14 مسلسل كامل العدد +1.. أمينة تخرج بكفالة وأحمد في ورطة

خلال الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1 تمكن المُحامي عصام «مراد مكرم»، من إخراج أمينة «جيستيكا حسام»، من قبضة الشرطة بكفالة مالية، لكن القضية لم يتم إغلاقها بعد، لأن أٌمينة مٌتهمة بالمشاركة مع المٌنظمين للحفل المٌخالف، الذي وقع فيه العراك خلال الحلقة الماضية.

ملخص الحلقة 14 مسلسل كامل العدد +1

كان المحامي عصام موجودا ببيت أمينة في اللحظة التي أتت فيها الشرطة لإلقاء القبض عليها، طالبا يد أختها لابنه سيف، ولم يوافق أحمد «شريف سلامة» على طلبه نظرا لأن ابنته ما زالت صغيرة، لكن بعد أن ساعده في قضية ابنته ووقف جانبه في تلك المحنة، قد يتغير موقف أحمد تجاه هذا الزواج.

وبينت المشاهد خلال الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1، أن أحمد تعرض لموقف مٌحرج، وحكى هذا الأمر لملك، بأنه بعد أن رفض تلك الزيجة، تغيرت الموازين في لحظة وأصبح محتاجا له، ليحدثه الأخير ببرود ويقول له: «يبقى عدي عليا»، مٌوجها اللوم لابنته أمينة التي عرضته لهذا الموقف المٌحرج، بالإضافة إلى أنها لم تخبرهم بأمر الحفل، وكذبت عليه وعلى والدتها.