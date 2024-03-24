عاصي الحلاني يكشف عن شروط دخوله عالم السينما ونقطة ضعفه

كشف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن سر تواجده في مصر وعن المفاجآت التي يحضر لها من أجل جمهوره، مشيرًا إلى أنه يصور حاليا فيديو كليب في مصر بعنوان «العين عليه»، وهي باللهجة المصرية بتوقيع المخرجة رودينا حتوم، ومن كلمات خالد برناس وألحان ياسر نور.

عاصي الحلاني يكشف عن نقطة ضعفه

وأضاف الحلاني، في تصريحات تليفزيونية، أنه بمناسبة أغنية العين عليه، فهو دائما يضع عينيه على نجاحه وعلى عائلته لأن أولاده نقطة ضعفه، مشيرًا إلى أنه يحب التدقيق فى اختياراته وألا تكون مبتذلة.

شروط دخول عاصي الحلاني لمجال السينما

وعبَّر عاصي الحلاني، عن حبه الشديد لمصر قائلا: مصر هي الجمال والحضارة والتاريخ ولها ذكريات كتير بقلبي والشعب المصري شعب محب ويشرفني يتقال عليا النجم المصري لأن مصر ولبنان بينهم تاريخ ومحبة كبيرة.

وتحدث الحلاني، عن موعد دخوله لعالم السينما، وقال: حتى الآن لا أعلم ولكني خضت تجربة الدراما والمسرح فعندي ثلاثة أعمال مسرحية قدمتها وإذا عُرض عليَّ شيء مقنع سأوافق.